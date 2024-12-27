В Бобруйске торжественно открыли мемориальную доску с барельефом митрополита Филарета.

В Бобруйске 25 декабря в рамках торжеств по случаю 20-летия Бобруйской епархии состоялась церемония открытия установленной на здании бобруйской гимназии № 3 мемориальной доски с барельефом первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя Беларуси, митрополита Филарета (Вахромеева), сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.
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