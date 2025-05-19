«Возможно, я больше не американский дипломат»: бывший посол США на Украине раскритиковала Трампа

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк, вернувшись на родину после увольнения с дипломатической службы, опубиковала колонку для издания Detroit Free Press, вызодящего в ее родном городе в штате Мичиган.
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