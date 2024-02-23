Мужественные эпизоды в проекте АТН "В открытом доступе"

В начале девяностых, когда навязывалась политика отрицания всех достижений, обществу в первую очередь прививалось своеобразное переформатирование исторического величия сегодняшнего праздника, профессии военного.
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