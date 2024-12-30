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Что слушать все новогодние праздники напролет: легендарные альбомы, записанные в год Змеи

Что слушать все новогодние праздники напролет: легендарные альбомы, записанные в год Змеи

MAXIM собрал вместе лучшие пластинки, которые были выпущены в 1965, 1977, 1989, 2001 и 2013 годах. Король и Шут, фото: Legion Media1965 The Beatles — «Rubber Soul»Первая по-настоящему респектабельная пластинка The Beatles, рок-н-ролл постепенно вытесняется на задний план куда более витиеватыми песнями, находчивыми и изобретательными.

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