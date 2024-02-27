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next WAR

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Тактические эпизоды и стратегические последствия: применение химического оружия украинскими формированиями

Тактические эпизоды и стратегические последствия: применение химического оружия украинскими формированиями

Материалы последнего брифинга от командования войск РХБЗ. Слайд показывает боеприпасы, примененные противником, и последствия их использованияПроигрывая во всех отношениях российской армии, украинские формирования ищут новые средства борьбы и идут на крайние меры.

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