Тактические эпизоды и стратегические последствия: применение химического оружия украинскими формированиями

Материалы последнего брифинга от командования войск РХБЗ. Слайд показывает боеприпасы, примененные противником, и последствия их использованияПроигрывая во всех отношениях российской армии, украинские формирования ищут новые средства борьбы и идут на крайние меры.
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