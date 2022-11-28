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Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о работе и зарплате 12-летнего сына

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о работе и зарплате 12-летнего сына

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о работах и зарплатах своих детей. По мнению Жукова и его супруги Регины Бурд, глупо давать деньги детям просто так: несовершеннолетние члены семьи помогают в кондитерском цеху семьи и выходят на сцену.

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