НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Клопп будет получать в сборной Германии больше 7 млн евро, которые были у Нагельсманна. В штаб тренера войдут его экс-ассистенты Кравиц и Лейндерс, Юрген останется амбассадором Red Bull (Bild)

Стали известны детали потенциального соглашения Юргена Клоппа со сборной Германии . Ранее сообщалось , что 59-летний специалист должен подписать контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), рассчитанный до 2030 года и охватывающий чемпионат мира-2030.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии