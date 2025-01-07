McDonald’s отменил нормы по инклюзивности для сотрудников

Сеть быстрого питания сослалась на Верховный суд США, запретивший позитивную дискриминацию.unsplash.com/Erik McleanКрупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в начале 2025 года отменила ранее установленные компанией целевые «показатели разнообразия» для сотрудников и поставщиков, 6 января сообщило AFP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии