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McDonald’s отменил нормы по инклюзивности для сотрудников

McDonald’s отменил нормы по инклюзивности для сотрудников

Сеть быстрого питания сослалась на Верховный суд США, запретивший позитивную дискриминацию.unsplash.com/Erik McleanКрупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в начале 2025 года отменила ранее установленные компанией целевые «показатели разнообразия» для сотрудников и поставщиков, 6 января сообщило AFP.

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