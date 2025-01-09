Дубинский пошутил, что США уменьшили помощь Киеву после интервью Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского за последствия его интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором первый несколько раз использовал нецензурную лексику.
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