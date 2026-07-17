На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о хищении земельных участков в регионе Кавказских Минеральных Вод

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст.
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