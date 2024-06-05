Минкультуры: выступление Элджея направлено на укрепление семейных ценностей

Организаторы музыкального фестиваля «Черника Music Fest» убедили новосибирские власти в том, что выступление артистов, которых некоторые новосибирцы из-за их неоднозначного творчества воспринимают в штыки, не противоречит российским духовным нравственным ценностям и соответствует принципам моральной нормы и этики.