Минкультуры: выступление Элджея направлено на укрепление семейных ценностей

Организаторы музыкального фестиваля «Черника Music Fest» убедили новосибирские власти в том, что выступление артистов, которых некоторые новосибирцы из-за их неоднозначного творчества воспринимают в штыки, не противоречит российским духовным нравственным ценностям и соответствует принципам моральной нормы и этики.
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