Рынок снижается вслед за нефтью

Российский рынок открыл торги в среду, 13 декабря, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,16% до 3014,97 пункта, индекс РТС просел на 0,07% до 1055,33 пункта.