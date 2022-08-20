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В Чувашии общественники продолжают активно участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного Совета при МВД по Чувашской Республике Альберт Ильин проверил работу Отдела МВД России по г Новочебоксарск.

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