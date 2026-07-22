Результаты: Тур де Франс-2026. Результаты 17 этапа

Шамбери — Вуарон, 174,7 км 1 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin — Premier Tech 03:41:13 2 Mauro Schmid (Swi) Jayco AlUla — 3 Olav Kooij (Ned) Decathlon — CMA CMG 4 Lewis Askey (GBr) NSN Cycling Team 5 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro 6 Clement Russo (Fra) Groupama — FDJ United 7 Huub Artz (Ned) Lotto.
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