Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

Американский лидер Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, пишет Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.
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