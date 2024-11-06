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Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

Американский лидер Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, пишет Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

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