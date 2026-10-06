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Царьград

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Пожар в Лидском районе: погибла хозяйка дома, гость госпитализирован

Пожар в Лидском районе: погибла хозяйка дома, гость госпитализирован

Вечером 5 октября в агрогородке Можейково Лидского района загорелся кирпичный жилой дом, и прибывшие спасатели обнаружили внутри хозяйку без сознания, а также ее гостя, которого передали медикам.

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