Пожар в Лидском районе: погибла хозяйка дома, гость госпитализирован

Вечером 5 октября в агрогородке Можейково Лидского района загорелся кирпичный жилой дом, и прибывшие спасатели обнаружили внутри хозяйку без сознания, а также ее гостя, которого передали медикам.
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