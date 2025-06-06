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Царьград

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Трагедия в Бурятии: убийство из ревности и страшное самоубийство

Трагедия в Бурятии: убийство из ревности и страшное самоубийство

В Бурятии мужчина убил бывшую супругу из ревности возле села Ключи, а затем покончил с собой. Ведется расследование по статье "Убийство".

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