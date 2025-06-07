Маск удалил публикацию о причастности Трампа к делу Джеффри Эпштейна

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удалил со своего профиля в соцсети X* публикацию, в которой он заявлял о связи президента США Дональда Трампа с так называемыми файлами Эпштейна — материалами, относящимися к финансисту Джеффри Эпштейну.
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