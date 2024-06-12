Кого играла в «Мажоре» и «Операх» умершая в 45 лет Гала Самойлова?

Гала родилась и выросла в небольшом селе на Кузбассе. В 2003 году окончила Санкт-Петербургскоую академию театрального искусства (причем сначала выбрала театроведение, а потом перевелась на актерско-режиссерский курс).
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