Лысенко: сбор подписей в поддержку Путина на выборах начнется 23 декабря

Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что 23 декабря, начнется сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.
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