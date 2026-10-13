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Рамблер

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"Отдельный шок": Волочкова пришла на могилу Плисецкой и ахнула

"Отдельный шок": Волочкова пришла на могилу Плисецкой и ахнула

Анастасия Волочкова посетила могилы Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Её реакция оказалась неожиданной.

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