Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс

После публикации мемуаров Бритни Спирс, в которых она откровенно рассказала об отношениях с с Джастином Тимберлейком, пережитых абьюзе и аборте, артист столкнулся с жестокой травлей со стороны общественности.
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