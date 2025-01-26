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Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс

Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс

После публикации мемуаров Бритни Спирс, в которых она откровенно рассказала об отношениях с с Джастином Тимберлейком, пережитых абьюзе и аборте, артист столкнулся с жестокой травлей со стороны общественности.

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