Минпромторг России лоббирует автопром Китая, убивая «АвтоВАЗ». Расширен список разрешённых автомобилей для такси

Инициатива Минпромторга по ограничению использования иностранных автомобилей в такси, задуманная как драйвер развития российского автопрома, на деле обернулась неожиданным эффектом: вместо поддержки отечественных производителей ведомство фактически отрегулировало рынок в интересах китайских брендов.
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