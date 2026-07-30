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Минпромторг России лоббирует автопром Китая, убивая «АвтоВАЗ». Расширен список разрешённых автомобилей для такси

Минпромторг России лоббирует автопром Китая, убивая «АвтоВАЗ». Расширен список разрешённых автомобилей для такси

Инициатива Минпромторга по ограничению использования иностранных автомобилей в такси, задуманная как драйвер развития российского автопрома, на деле обернулась неожиданным эффектом: вместо поддержки отечественных производителей ведомство фактически отрегулировало рынок в интересах китайских брендов.

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