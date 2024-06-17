Москвичи могут посетить бесплатные уроки рисования на Никитском бульваре

Художественный марафон проходит в Москве на Никитском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» Как рассказали в пресс-службе главы и правительства города, жители и гости российской столицы могут бесплатно посетить уроки рисования.
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