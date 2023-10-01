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    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
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    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Польша закипает перед парламентскими выборами (2 статьи)

Польша закипает перед парламентскими выборами (2 статьи)

Польша закипает перед парламентскими выборами На Украине паника. Нет, паникуют не политики или военные, паникуют украинские проститутки! Те самые «гарны дивчины», которые зарабатывают для страны имидж «демократической державы».

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