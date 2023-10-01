Польша закипает перед парламентскими выборами (2 статьи)

Польша закипает перед парламентскими выборами На Украине паника. Нет, паникуют не политики или военные, паникуют украинские проститутки! Те самые «гарны дивчины», которые зарабатывают для страны имидж «демократической державы».
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