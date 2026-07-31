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Холанд встретился с Майклом Джорданом: «Подпись не требуется»

Холанд встретился с Майклом Джорданом: «Подпись не требуется»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд показал совместное фото с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

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