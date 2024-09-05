Нижегородское правительство и ВТБ договорились о выдаче «Карт жителя» в МФЦ региона

Правительство Нижегородской области и ВТБ договорились о выдаче «Карт жителя» в МФЦ региона. Соглашение о совместном развитии проекта «Карта жителя Нижегородской области» подписали заместитель губернатора Егор Поляков и заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.