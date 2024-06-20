Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Ученые Университета Хьюстона выявили значительный энергетический дисбаланс на Сатурне. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, бросает вызов существующим климатическим моделям газовых гигантов Солнечной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх