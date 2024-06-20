На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Ученые Университета Хьюстона выявили значительный энергетический дисбаланс на Сатурне. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, бросает вызов существующим климатическим моделям газовых гигантов Солнечной системы.
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