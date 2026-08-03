Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

"Мы были готовы ударить": Иран отменил атаку по Украине после извинений Киева

"Мы были готовы ударить": Иран отменил атаку по Украине после извинений Киева

Конфликт между Киевом и Тегераном едва не вылился в прямую военную конфронтацию.Иранские военные подготовили ракетный удар по трем ключевым объектам на территории Украины в качестве мести за атаку на гражданское торговое судно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии