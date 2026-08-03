"Мы были готовы ударить": Иран отменил атаку по Украине после извинений Киева

Конфликт между Киевом и Тегераном едва не вылился в прямую военную конфронтацию.Иранские военные подготовили ракетный удар по трем ключевым объектам на территории Украины в качестве мести за атаку на гражданское торговое судно.
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