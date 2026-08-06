Пост Дмитриева о мигрантах в Сеуте набрал более 1 млн просмотров

Публикация главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрала более миллиона просмотров в социальной сети Х.
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