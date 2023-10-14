В Европарламенте предложили выдавать спецпаспорта выступающим против войны с Украиной россиянамЕвросоюзу следует ввести «паспорта демократии» и облегчить визовый режим для представителей российской оппозиции и антивоенно настроенных граждан РФ, говорится в проекте доклада Европарламента о взаимоотношениях России и ЕС, обратил внимание журналист Дмитрий Колезев.