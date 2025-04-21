Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WSJ: США предлагают передать под их контроль территорию вокруг ЗАЭС

Власти Соединённых Штатов считают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) с их последующей передачей под контроль Вашингтона способствовало бы урегулированию конфликта на Украине.

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