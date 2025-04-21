WSJ: США предлагают передать под их контроль территорию вокруг ЗАЭС

Власти Соединённых Штатов считают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) с их последующей передачей под контроль Вашингтона способствовало бы урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии