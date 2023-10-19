РНПК хочет получить право разрывать договор перестрахования при задержке платежа

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) намерена бороться с задержками платежей по договорам факультативного перестрахования и хочет иметь возможность расторгать их в таких случаях, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект новых правил перестраховщика.