РНПК хочет получить право разрывать договор перестрахования при задержке платежа

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) намерена бороться с задержками платежей по договорам факультативного перестрахования и хочет иметь возможность расторгать их в таких случаях, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект новых правил перестраховщика.
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