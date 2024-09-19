Гостиницы и пляжи хотят сделать доступными для инвалидов

Объекты туристской инфраструктуры предлагают сделать более инклюзивными, то есть обеспечить беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных категорий — пожилых людей и семей с маленькими детьми.
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