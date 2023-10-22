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Подросток напал с пневматикой на сверстника в Петербурге из-за вейпа

Подросток напал с пневматикой на сверстника в Петербурге из-за вейпа

Учащийся ПТУ пытался отобрать вейп у школьника. фото: vk.com/mossobyanin В Петербурге подросток несколько раз выстрелил в школьника из пневматического пистолета ради электронной сигареты, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

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