Подросток напал с пневматикой на сверстника в Петербурге из-за вейпа

Учащийся ПТУ пытался отобрать вейп у школьника. фото: vk.com/mossobyanin В Петербурге подросток несколько раз выстрелил в школьника из пневматического пистолета ради электронной сигареты, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
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