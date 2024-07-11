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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин: На БКЛ появятся три новые пересадки

Сергей Собянин: На БКЛ появятся три новые пересадки

Открытие всех трех пересадок запланировано на конец текущего года На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена скоро будут открыты три новых пересадочных узла, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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