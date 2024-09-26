Телеграм. Без паники

люди, вы действительно верите в то, что в информационном пространстве ОБЩЕДОСТУПНОМ могут быть какие-то тайны? хоть для какой-нибудь из спецслужб? как только появляется новый мессенджер, его взламывают все кому положено, иначе зачем они там сидят. на одного мудреца найдется еще десяток не менее умных.

Светлана Разные

Кроме того, во всём мире нет таких технических и людских резервов, чтобы следить за перепиской всех людей. Так что вся эта паника выглядит просто идиотской. Особенно, когда паникуют подростки или обыватели. «Ой, как же так, за мной следить будут!!! Караул!» Да кому ты нужен, за тобой следить!