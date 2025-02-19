Президент Беларуси заявил о готовности развивать сотрудничество с Ливией

Минск, 18 февраля /Синьхуа/ -- Беларусь готова развивать сотрудничество с Ливией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в ходе встречи в Минске с верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.