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Китай

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Президент Беларуси заявил о готовности развивать сотрудничество с Ливией

Минск, 18 февраля /Синьхуа/ -- Беларусь готова развивать сотрудничество с Ливией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в ходе встречи в Минске с верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

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