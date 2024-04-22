Почему изначально советские десантники носили малиновые береты

В наши дни голубой берет является элементом формы отечественного бойца ВДВ. Даже человек не очень-то разбирающийся в делах военных, по головному убору поймет, что перед ним вэдэвэшник, а не, скажем, танкист или артиллерист.
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