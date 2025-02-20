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В Москве закончили тушить здание Института вычислительной техники

В Москве закончили тушить здание Института вычислительной техники

Причины возгорания выясняются.В Москве потушили пожар в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени С.

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