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Почему Дмитрия Донского сделали святым лишь в СССР?

Почему Дмитрия Донского сделали святым лишь в СССР?

Почему Дмитрия Донского сделали святым лишь в СССР?Нынешняя история с мощами Дмитрия Донского становится ещё интереснее, если вспомнить, что этот великий князь был официально канонизирован РПЦ не в эпоху Московской Руси (как, например, Александр Невский и ряд других князей), а лишь в 1988 году.

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