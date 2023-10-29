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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сэм Лейк сообщил, что хочет создать игру в жанре готики, фэнтези и ужасов с ог...

Сэм Лейк сообщил, что хочет создать игру в жанре готики, фэнтези и ужасов с ог...

Сэм Лейк сообщил, что хочет создать игру в жанре готики, фэнтези и ужасов с огромным бюджетомСэм Лейк из Remedy Entertainment заявил в новом интервью, что он хотел бы создать новую игру, характеризующуюся огромным бюджетом и сеттингом в стиле готики, фэнтези и, очевидно, ужасов, тем самым создав нечто отличное от Alan… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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