Сэм Лейк сообщил, что хочет создать игру в жанре готики, фэнтези и ужасов с ог...

Сэм Лейк сообщил, что хочет создать игру в жанре готики, фэнтези и ужасов с огромным бюджетомСэм Лейк из Remedy Entertainment заявил в новом интервью, что он хотел бы создать новую игру, характеризующуюся огромным бюджетом и сеттингом в стиле готики, фэнтези и, очевидно, ужасов, тем самым создав нечто отличное от Alan… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.