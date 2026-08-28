"Схема Канье" против воюющей страны: Миллиарды в карман аферистов, взрыв перед выборами и пир "элит"

Автор: Александр Бабицкий О странной ситуации с концертом Канье Уэста узнали даже люди, бесконечно далёкие от рэпа.
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Подобное негативно влияет на имидж страны, государство не должно допускать подобного в любом масштабе.
Может, я прослыву каким-то "либералом", но мне кажется, что здесь прослеживается "рука" НАШИХ спецслужб! Может ИЗНАЧАЛЬНО они эту операцию и не планировали, но ЛИЧНО Я на их месте воспользовался бы этим, "беря на карандаш" купивших билеты по ЗАОБЛАЧНЫМ ценам! Рэпом интересуется неработающий молодняк - А ОТКУДА У НЕГО ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НА БИЛЕТЫ ?! Либо - представитель "золотой молодёжи", либо - просто ВОР !!! В ОБОИХ случаях оп...ределённый интерес для спецслужб, на мой взгляд, ИМЕЕТСЯ !!!
Громкий обвинительный заголовок, в итоге - может быть, наверное, могли...
А самим мозги включить уже стало слабо?
Я, проживая в штатах, слышал только краем уха про репэра канье чего-то там. Мелкая фигура для и на афроамериканском рынке придурков без голоса и слуха.
А вот в России из него сделали чуть ли не супер-пупер "певца".
Проверять нужно информацию, прежде чем раскошеливаться...
Крупное жулье работает по-крупному. В данном конкретном случае они отлично просчитали, какого уровня люди так падки на все, даже непотребное, что идет с Запада, особенно из вожделенной Америки. Даже, если им не нравится рэп и этот конкретный рэпер, они все равно будут платить такие деньги, и закатывать глаза от восторга, поскольку это в их кругу это ПРЕСТИЖНО. А белый и пушистый Газпром, оказывается, был совсем не причем, даже не в курсе..