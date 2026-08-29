Батраков дебютировал за «Галатасарай» – и поучаствовал в голе через 9 минут после выхода на замену в матче с «Гезтепе»

Алексей Батраков принял участие в матче « Галатасарая ». Полузащитник, приобретенный у « Локомотива » в этом месяце, вышел на замену в перерыве игры стамбульцев с « Гезтепе » в 3-м туре чемпионата Турции .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым