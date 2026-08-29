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Батраков дебютировал за «Галатасарай» – и поучаствовал в голе через 9 минут после выхода на замену в матче с «Гезтепе»

Алексей Батраков принял участие в матче « Галатасарая ». Полузащитник, приобретенный у « Локомотива » в этом месяце, вышел на замену в перерыве игры стамбульцев с « Гезтепе » в 3-м туре чемпионата Турции .

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