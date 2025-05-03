В Госдуме предлагают ввести длинные майские выходные с 1 по 9 мая

Порадовать русских граждан долгими майскими праздниками решил депутат Антропенко.Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко выступил с инициативой об установлении сплошных выходных дней в период с 1 по 9 мая.
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