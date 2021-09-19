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Своих денег нет: рынок автокредитов в РФ взлетел на 60%, рекорды по кредитам наличными обновляются третий месяц подряд

Своих денег нет: рынок автокредитов в РФ взлетел на 60%, рекорды по кредитам наличными обновляются третий месяц подряд

Российский рынок автокредитования за январь — август 2021 г. вырос почти на 60% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

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