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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал о поддержке научных исследований в стационарах Москвы

Собянин рассказал о поддержке научных исследований в стационарах Москвы

На днях стартовала новая заявочная кампания – на сумму 2,6 млрд рублей на три года На базе городских больниц Москвы действуют кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие доктора совмещают лечебное дело с научной и исследовательской работой.

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