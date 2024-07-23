Собянин рассказал о поддержке научных исследований в стационарах Москвы

На днях стартовала новая заявочная кампания – на сумму 2,6 млрд рублей на три года На базе городских больниц Москвы действуют кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие доктора совмещают лечебное дело с научной и исследовательской работой.
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