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ЦСКА и «Локомотив» занимают последние два места в группе с «Акроном» и «Ростовом» в Кубке после 3 туров

В группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России сложилась неожиданная ситуация. Сегодня ЦСКА уступил «Ростову» со счетом 0:2, а «Локомотив» по пенальти проиграл «Акрону» (0:0 в игровое время).

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