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Глава Solana Foundation прогнозирует «суперцикл токенизации» в финансах

Глава Solana Foundation прогнозирует «суперцикл токенизации» в финансах

Президент Solana Foundation Лили Лиу считает, что рынок вступает в долгосрочный период, когда деньги, активы и права собственности будут постепенно переходить в блокчейн.

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