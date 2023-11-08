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Московские офисы, часть I: покупать не стоит арендовать

Московские офисы, часть I: покупать не стоит арендовать

Продажа — новая аренда, с начала года говорят эксперты столичного офисного сегмента. Инвесторы-частники, конечные пользователи из числа растущих российских компаний, крупные институциональные инвесторы — все они сегодня «толкутся» на рынке продажи офисных площадейПо оценкам на конец октября, на столичном рынке представлено 19,9 млн офисных квадратных метров, при этом свободных — 1,8 млн квадратов, а общее количество площадей, купленных и арендованных с января по октябрь 2023 года, составляет 1,52 млн квадратов.

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