Московские офисы, часть I: покупать не стоит арендовать

Продажа — новая аренда, с начала года говорят эксперты столичного офисного сегмента. Инвесторы-частники, конечные пользователи из числа растущих российских компаний, крупные институциональные инвесторы — все они сегодня «толкутся» на рынке продажи офисных площадейПо оценкам на конец октября, на столичном рынке представлено 19,9 млн офисных квадратных метров, при этом свободных — 1,8 млн квадратов, а общее количество площадей, купленных и арендованных с января по октябрь 2023 года, составляет 1,52 млн квадратов.